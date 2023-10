LE SSERAFIM tritt bei Global Spin Live auf

Die koreanische Girlgroup LE SSERAFIM will am 2. November bei Global Spin Live von Grammy Museum auftreten. Das gab ihre Entertainmentagentur am 13. Oktober bekannt.

Global Spin Live ist ein Online Performance-Programm, in dem berühmte Sänger ausführlich vorgestellt werden. Der Kartenverkauf begann am 12. Oktober und die Karten waren nach nur einer Minute vergriffen.

LE SSERAFIM wollen besondere Performances zeigen. Besonders werden sie über ihre erste Digital Single „Perfect Night“, die auf Englisch gesungen wird und am 27. Oktober im Handel erscheinen wird, sprechen. Das Lied handelt davon, dass man auch einen nicht ganz so perfekten Tag gut verbringen kann, wenn man mit seinen Kollegen zusammen ist.

LE SSERAFIM haben jüngst ihre erste Konzerttour erfolgreich veranstaltet und wollen weiter ihre Fans weltweit treffen.