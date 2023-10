Nach IWF-Prognose wird Japan beim BIP dieses Jahr von Deutschland überholt

ⓒ YONHAP News

Japans Nachrichtenagentur „Kyodo News“ hat am 23. Oktober unter Berufung auf die jüngsten Prognosen des Internationalen Währungsfonds (IWF) berichtet, dass Japan dieses Jahr beim Bruttoinlandsprodukt von Deutschland überholt und damit von Platz drei auf Platz vier abrutschen wird. Dem Bericht zufolge wird das BIP Japans in diesem Jahr rund 4,23 Billionen US-Dollar betragen und gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang um 0,2 Prozent verzeichnen. Im Kontrast dazu wird das nominale BIP Deutschlands in diesem Jahr gegenüber dem Vorjahr um 8,4 Prozent steigen und rund 4,43 Billionen Dollar erreichen.





Das reale BIP Japans in zweiten Jahresquartal stieg zwar gegenüber dem Vorquartal um 1,2 Prozent. Jedoch wird das nominale BIP, dem die Währung US-Dollar zugrunde liegt, aufgrund des auf das Rekordtief gefallenen Yen einen Rückgang verzeichnen, so Kyodo News. Im vergangenen Jahr lag der Wechselkurs zwischen Yen und Dollar an der Börse in Tokio bei 131:1. Gegenwärtig wird der Dollar zu rund 150 Yen gehandelt.





Kumano Hideo, Chefökonom der Wirtschaftsforschungsabteilung des Dai-ici Life Insurance Institute, prognostizierte zuvor, dass Japan beim BIP von Deutschland überholt werden kann, wenn der Dollar durchschnittlich bis über 137,06 Yen steigt. Japan übertraf im Jahr 1968, als sich das Land in der Phase eines starken Wachstums befand, in Bezug auf das Bruttosozialprodukt Westdeutschland und wurde nach den Vereinigten Staaten zur zweitgrößten Wirtschaftsnation der Welt.





Japan behielt diese Position, bis das Land im Jahr 2010 von China auf Platz drei verdrängt wurde. Nun ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Japan dieses Jahr auf Platz vier zurückfällt. Kyodo News berichtete, Japan erlebe eine lange Phase des Niedrigwachstums, und die niedrige Arbeitsproduktivität pro Kopf in Japan sei ein Problem, da Japan nun ein niedrigeres BIP aufweist als Deutschland, das jedoch nur zwei Drittel der Bevölkerung Japans hat. Nach den Prognosen des IWF wird Indien, das bei der Bevölkerungszahl China überholt hat, im Jahr 2026 mit seinem BIP Japan überholen und Japan dann auf Platz fünf verdrängen.