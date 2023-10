Daniel Henney mit einer US-Amerikanerin japanischer Herkunft vermählt

Der koreanisch-amerikanische Schauspieler Daniel Henney hat mit der US-amerikanischen Model-Schauspielerin japanischer Herkunft Ru Kumagai den Bund fürs Leben geschlossen.

Die Managementagentur „Echo Global Group“, die Henney vertritt, teilte am 20. Oktober mit, dass Henney eine Person gefunden habe, mit der er den Rest seines Lebens verbringen möchte. Es hieß weiter, dass die beiden vor kurzem in aller Stille eine Hochzeitsfeier abgehalten haben, an der Familienangehörige und enge Freunde teilnahmen.

Im April 2018 kursierten Gerüchte, dass das Paar zusammen sei. Damals wurde die Beziehung jedoch mit der Begründung bestritten, sie seien nur Kollegen. Die Agentur fordert die Öffentlichkeit dazu auf, die Privatsphäre des Paares zu respektieren.