Park Bo-gum wirkt an barrierefreier Version des Films „Minari“ als Erzähler mit

Der Schauspieler Park Bo-gum wirkt bei der Produktion einer barrierefreien Version des Oscar-prämierten Films „Minari“ des Regisseurs Lee Isaac Chung als Erzähler mit. Dies teilte das Korean Barrier Free Films Committee(KOBAFF) am 24. Oktober mit.

Park übernimmt in Form einer Talentspende die Moderation für die barrierefreie Version des Films „Minari“. Er kam 2015 mit barrierefreien Filmen in Kontakt, nachdem er damals in einem barrierefreien Kurzfilm mitgespielt hatte. Die Regie für die barrierefreie Version von „Minari“ übernimmt die Regisseurin Yoon Dan-bi.

Der 2020 erschienene US-amerikanische Film „Minari“ erzählt von einer koreanisch-amerikanischen Familie, die sich in den 1980er Jahren im ländlichen Arkansas eine neue Existenz mit der Bewirtschaftung einer Farm aufzubauen versucht. Die südkoreanische Schauspielerin Yoon Yeo-jeong erhielt für ihre Rolle der Großmutter Soon-ja in diesem Film als erste Südkoreanerin den Oscar für die beste Nebendarstellerin.