Interessante Suchwörter der letzten Tage

Die Reisegesellschaft „Kyowon-Tour Yeohang-Easy“ hat auf der Grundlage der Buchungsdaten für Paket-Auslandsreisen im vierten Quartal dieses Jahres den Herbst- und Winter-Auslandsreisetrend analysiert. Danach ist das Auslandsreiseziel, das bei den südkoreanischen Bürgern im vierten Vierteljahr dieses Jahres am beliebtesten ist, mit 16,9 Prozent Buchungen Japan.

Japan war auch im selben Vorjahresquartal das beliebteste Auslandsreiseziel der Südkoreaner, nachdem im vergangenen Jahr die visafreie Einreise in Japan wieder möglich wurde. Die kurze Entfernung zwischen Südkorea und Japan, der schwache Yen sowie die Erweiterung der Flüge zwischen den beiden Ländern scheinen ein wichtiger Grund für die große Vorliebe der Südkoreaner für Japan als Reiseziel zu sein.

Das zweitbeliebteste Ziel der Südkoreaner, die im vierten Quartal ins Ausland reisen wollen, ist Vietnam. 13,3 Prozent der für das vierte Quartal gebuchten Auslandsreisen gehen nach Vietnam. An dritter Stelle stehen mit einem Anteil von 10 Prozent westeuropäische Länder wie Italien, Großbritannien und die Schweiz. Danach folgt mit einem Anteil von 7,9 Prozent China.

Die Philippinen sind von Rang 7 im vergangenen Jahr diesmal auf Rang 5 vorgerückt. An den gesamten Reisebuchungen für die Philippinen machen Golf-Reisen einen Anteil von 45 Prozent aus. Rang 6 bis 10 wurden von Südeuropa, Mittelmeer-Lämdern, Thailand, Osteuropa und Taiwan belegt.





Die Aufmerksamkeit vieler Netzbürger weckte auch die Nachricht über eine hirntote 23-jährige Frau, die mit Organspenden sechs Menschen ein neues Leben geschenkt hat. Das Koreanische Zentrum für Organ- und Gewebespende teilte am 23. Oktober mit, dass die 23-jährige Cheong Hee-su, die einen Hirntod erlitt, am 19. August sechs Menschen das Herz, beide Lungen, beide Leberlappen und beide Nieren gespendet hatte.

Die Verstorbene fiel am 30. Juli zuhause ohnmächtig um, wurde ins Krankenhaus eingeliefert, kam aber nicht mehr zu sich. Sie wurde in Seoul geboren und hatte eine ältere Schwester. Sie soll zuhause heiter, aber wenn sie mit Fremden zusammen war, sehr schüchtern gewesen sein. Weil sie aber von klein auf als die Jüngste der Familie von der ganzen Familie und Verwandtschaft sehr geliebt wurde, sei sie ein liebevoller Mensch gewesen, der auch anderen Menschen viel Liebe schenkte.

Sie hatte großes Interesse am Backen und wollte Bäckerin werden. Nach ihrem Oberschulabschluss vor drei Jahren arbeitete sie in einem Kaffeehaus und führte ihre Arbeit verantwortungsvoll und aufrichtig aus. Ihre Eltern konnten es nicht glauben, dass sie ihre liebe kleine Tochter nicht mehr sehen können, als die Ärzte sagten, dass es keine Möglichkeit mehr gibt, dass ihre Tochter wieder zu Bewusstsein kommt.

Mit dem Wunsch, dass ihre Tochter als jemand, der wie Salz und wie Licht den Menschen auf dieser Welt etwas Gutes schenkt, in Erinnerung bleiben mag, haben sich die Eltern von Cheong zur Organspende entschlossen. Die Mutter der Verstorbenen sagt, vielleicht habe Gott im Himmel einen Engel gebraucht und deshalb ihre Tochter zu sich geholt. Die Tochter habe nur 23 Jahre gelebt, werde aber ewig im Herzen der Eltern und ihrer älteren Schwester bleiben. Sie möchte ihrer Tochter dafür danken, dass sie als ihr Kind zu ihr kam. Viele Netzbürger wünschten der jungen Verstorbenen die ewige Ruhe.





Seit einigen Jahren ist es in Südkorea in Mode, Bekannte nach ihrem sogenannten MBTI-Persönlichkeitstyp zu fragen. Vor diesem Myers-Briggs-Typenindikator war in Südkorea lange Zeit die Blutgruppendeutung in Mode. Viele glaubten, dass Blutgruppen den Charakter beeinflussen. Menschen mit der Blutgruppe A gelten als schüchtern, verschlossen, zurückhaltend und introvertiert. Die Blutgruppe B steht allgemein für einen ungeduldigen und selbstbezogenen Charakter.

Wer die Blutgruppe 0 hat, gilt als eine energiereiche, aufgeschlossene und optimistische Person. Mitglieder der Blutgruppe AB sollen einen eigenartigen Charakter und viele Gesichter haben, so dass sie schwer einzuschätzen sind. Die Blutgruppendeutung gilt bereits seit langem aus wissenschaftlicher Sicht als unglaubwürdig und auch als überholt. Das Interesse der Netzbürger weckte jedoch das Ergebnis einer Umfrage, nach dem sechs von zehn Südkoreanern immer noch an diese Persönlichkeitsmerkmale der Blutgruppen glauben.

Gallup Korea befragte im Februar dieses Jahres rund 1.500 Menschen über 19 Jahre aus dem ganzen Land, ob sie glauben, dass Menschen je nach ihrer Blutgruppe einen unterschiedlichen Charakter haben. Danach glauben 57 Prozent der Südkoreaner daran, dass die Blutgruppen den Charakter beeinflussen bzw. ein Zusammenhang zwischen beidem besteht. Dieser Anteil lag 2002 und 2012 bei 67 Prozent und ist 2017 auf 58 Prozent, damit um 9 Prozentpunkte, geschrumpft. In diesem Jahr zeigt der Anteil mit 57 Prozent ein ähnliches Niveau wie vor sechs Jahren.

855 Menschen, die der Meinung sind, dass Blutgruppe und Charakter zusammenhängen, wurde die Frage gestellt, welche Blutgruppe sie bevorzugen. 49 Prozent wählten die Blutgruppe 0. Danach folgen mit 19 Prozent Unterstützung A, mit 12 Prozent Unterstützung B und mit 6 Prozent AB. 14 Prozent antworteten, dass es keine Blutgruppe gibt, die sie speziell mögen. 36 Prozent der Menschen, die an die charakterliche Blutgruppendeutung glauben, wollen bei der Partnersuche die Blutgruppe der anderen Person berücksichtigen.