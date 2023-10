Das Nanbongga

Das „Nanbongga난봉가“ ist ein ikonisches Volkslied aus der Provinz Hwanghae-do, die heute in Nordkorea liegt. Üblicherweise wird zunächst das „Gin Nanbongga긴난봉가“, ein langsamer Teil, gesungen, gefolgt vom „Jajin Nanbongga자진난봉가“, welches einen fröhlichen und schnellen Rhythmus hat. Manchmal folgen dann auch noch das „Taryeong Nanbongga타령난봉가“ und das „Saseol Nanbongga사설난봉가“. Es gibt auch Versionen dieses Volksliedes, die nach bestimmten Orten benannt sind, wie das „Yeonpyeongdo Nanbongga연평도난봉가“ oder das „Gaeseong Nanbongga개성난봉가“. Auch das „Jinju Nanbongga진주난봉가“ ist sehr bekannt, auch wenn dies streng genommen kein Volkslied aus der Provinz Hwanghae-do mehr ist.

Bei dem Wort „Nanbong“ denkt man in Korea zunächst an die Bedeutung „Ausschweifung“, und mit „Nanbongkkun난봉꾼“ ist meist jemand gemeint, der Ärger macht. Aber der Text der „Nanbongga“ erwähnt niemanden, auf den diese Beschreibung passen würde. Die meisten „Nanbongga“-Versionen handeln von unerwiderter Liebe. Es wird daher angenommen, dass „Nanbong“ hier eine Kombination aus zwei chinesischen Schriftzeichen ist, die gemeinsam soviel bedeuten wie „schwer zu treffen“.





Die südkoreanische Insel Yeonpyeongdo liegt im Gelben Meer, ungefähr 145 km oder zwei Stunden Bootsfahrt entfernt von Incheon. Von der Insel bis zur Gangnyeong강령-Halbinsel in der nordkoreanischen Provinz Hwanghae-do sind es dagegen nur 13 km. Yeonpyeongdo liegt also näher am nordkoreanischen Festland als am südkoreanischen Festland. Auf der Insel leben daher auch viele Menschen, die ursprünglich aus Nordkorea stammen, sich am Ende des Koreakrieges aber im Süden wiederfanden. Wie auf den meisten Inseln in Korea leben die Menschen hier vor allem von der Fischerei. Das „Yeonpyeongdo Nanbongga“ gilt so als das Lied der Frauen, die auf die sichere Heimkehr ihrer fischenden Ehemänner warten. Hier ein Auszug aus dem Text:





Die Wellen des Meeres steigen pünktlich an,

die Gedanken an meinen Geliebten kommen, wann sie wollen.

Die Trommel von der Spitze von Jangsangot장산곶 ist zu hören,

das Boot kehrt nach drei Tagen zurück.





Eine andere Version von “Yeonpyeongdo Nanbongga” enthält folgende Zeile:





Mein neuer Ehemann ist so fähig,

er kann selbst in einem Krebspanzer zum Fischen fahren.

Aus diesen Worten sprechen Stolz und Sorge einer Frau, die ihren Ehemann in einem kleinen Boot aufs Meer hinausfahren sieht.





Volkslieder waren die Lieder der einfachen Menschen. Sie sangen sie beim Arbeiten, beim Feiern, und beim Weinen. In diesen Liedern finden sich viele Aspekte der koreanischen Kultur wieder, der Bräuche, und der Gefühlswelt der Menschen in diesem Land. Doch heute hören nur noch wenige junge Menschen Volksmusik. Eine der größten Herausforderungen für traditionelle Musikerinnen und Musiker in Korea ist daher, Wege zu finden, wie sie ihre Kunst mit einem größeren Publikum teilen können. So ist es sehr ermutigend, wenn junge traditionelle Musiker Volkslieder auf verschiedene Weise neu interpretieren und sie dadurch populärer machen. Ein Beispiel dafür ist das „Sin Nanbongga“, also „Neues Nanbongga“, eine Popversion des „Gin Nanbongga“.





Die Bäume an der Jeongbang정방-Festung sind grün und dicht,

aber der Hahn, der im Morgengrauen krähen sollte, kräht nun am Mittag.

Der Grund für meinen Schüttelfrost und meine Schmerzen,

der bist allein du.





Die Jeongbang-Festung liegt in der Provinz Hwanghae-do, und in dem Lied wird der Geliebten die Schuld daran gegeben, dass der Protagonist krank ist. Das Lied war sehr beliebt in der späten Joseon-Ära und zeichnete sich ursprünglich durch eine getragene und traurige Melodie aus.





Musik