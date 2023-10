Im Land der Roboter

ⓒ Getty Images Bank

Südkorea gilt als das Land mit der höchsten Roboterdichte weltweit, zumindest in der Industrie, wo sie in der Regel isoliert arbeiten, um menschliche Mitarbeiter nicht versehentlich zu gefährden. Seit einigen Jahre gibt es auch immer mehr Roboter im Service- und Privatbereich, ermöglicht durch verfeinerte Sensoren sowie Erkennungs- und Sicherheitsalgorithmen. Man kann sie gleich am Flughafen sehen, wenn man in Korea ankommt, aber auch in vielen Cafés, Restaurants und Hotels, demnächst auch als Lieferboten auf (womöglich) Radwegen. In Südkorea gibt es kaum Berührungsängste zu den stets hilfsbereiten Elektrowesen. Ein Grund könnte in der populären Heldenfigur Robot Taekwon V liegen, die seit 1976 in Film und Fernsehen südkoreanische Kinder begeistert und vor einigen Jahren ein Revival erlebte (in Deutschland verunglimpft als „Voltar: Der Unbesiegbare“). Sprechen wir heute über Koreas Roboterwelt!