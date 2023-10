NCT 127 und Jennie auf Spitzenplätzen der Hanteo-Charts

NCT 127 und Jennie sind nun mal international beliebte Sänger. Die Hanteo-Charts haben am 20. Oktober die aktuellen Top 30 Ränge in den USA, Japan und China veröffentlicht. Demnach stehen NCT 127 auf dem Spitzenplatz in den USA und Japan, und Jennie in China.

Die Rangliste wird anhand von Alben- und Lied-Verkäufen, sowie Erwähnungen in sozialen Medien ermittelt.

In den USA sind wie gesagt NCT 127 beliebt, danach folgen gleich TXT und V auf Platz drei. In Japan sieht es nicht viel anders aus. Auf dem Spitzenplatz stehen NCT 127, gefolgt von TXT und auf dem dritten Platz steht Jung Kook. In China zeigt sich ein anderes Bild, in diesem Land ist Jennie am gefragtesten, dann folgen New Jeans und League of Legends.

Derzeit kehren viele Künstler in die Musikwelt zurück, daher sind viele schon jetzt gespannt, wie sich das auf die Charts auswirken wird.