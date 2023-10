Jung Kook bringt gleich drei Lieder in die Top 10 von Spotify

Jung Kook ist einzigartig. Was anderes kann man von diesem talentierten Sänger wohl nicht behaupten.

Am 21. Oktober hat die Streaming-Plattform Spotify die jüngsten Charts veröffentlicht. Demnach sind gleich drei Lieder von ihm in den Top Ten von Daily Top Song Global vertreten: „Seven“, „3D“ und „Too Much“, das er mit The Kid Laroi und Central Cee gemeinsam produziert hat.

Es ist das erste Mal, dass ein K-Pop-Soloartist gleich drei Lieder unter die Top Ten gebracht hat. Das Lied „Seven“ hat er im Juli herausgegeben und es hält sich schon drei Monate in Folge in den Top-Regionen.

Jung Kook will am 3. November sein erstes Soloalbum veröffentlichen. In diesem Album werden insgesamt elf Lieder enthalten sein und alle sind schon sehr auf das neue Werk von Jung Kook gespannt.