Epik High wollen anlässlich 20. Jubiläums Konzert veranstalten

Die koreanische Gruppe Epik High will anlässlich ihres 20. Bühnenjubiläums ein Konzert veranstalten. Eigentlich waren Auftritte am 16. und 17. Dezember geplant. Aber da die Karten in Windeseile vergriffen waren, haben sie am 20. Oktober bekannt gegeben, auch am 15. Dezember auf die Bühne treten zu wollen.

Da es sich um ein besonderes Konzert handelt, wollen die Sänger ihre bekanntesten Songs vortragen. Auch werden berühmte Sängerkollegen eingeladen und sie unterstützen.

Epik High haben bei ihren Auftritten stets tolle Performances gezeigt. Daher sind die Fans auch dieses Mal sehr gespannt auf ihre Idole.