TXT bringt neun Alben in die US-Billboard 200

Die koreanische Boyband Tomorrow X Together hat mit dem neuen dritten regulären Album einen weiteren Rekord erzielen können. Nach den Veröffentlichungen am 22. Oktober ist die neue Platte auf den dritten Platz von Billboard 200 gekommen. Damit haben die Jungs es geschafft, gleich neun Alben in diesen Charts unterzubringen. Bemerkenswert ist, dass alle drei Alben, die in diesem Jahr auf den Markt gekommen sind, in diese Charts eingestiegen sind. Das fünfte Minialbum, das im Januar veröffentlicht wurde, stand sogar 19 Wochen in Folge auf Platz eins. Das ist von allen Alben einer K-Pop-Gruppe, das in diesem Jahr herausgegeben wurde, der längste Aufenthalt in den Billboard 200.

Das neue Album verkaufte sich in der ersten Woche der Herausgabe über 2,25 Millionen mal.