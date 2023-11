Nationale Fluggesellschaft Indonesiens führt erfolgreich ersten kommerziellen Flug mit beigemischtem Palmöl durch

ⓒ Getty Images Bank

Garuda Indonesia, die nationale Fluggesellschaft Indonesiens, hat ihren ersten kommerziellen Flug mit beigemischtem Palmöl erfolgreich absolviert. Lokalen Medien wie CNN Indonesia am 29. Oktober Ortszeit zufolge beförderte die Boeing 737-800 NG mehr als 100 Passagiere am 27. Oktober vom internationalen Flughafen Soekarno-Hatta in der Hauptstadt Jakarta in die rund 550 Kilometer entfernte Stadt Surakarta im Südosten der Provinz Zentral-Java.





Für den Flug wurde ein nachhaltiger Flugkraftstoff mit der Abkürzung SAF verwendet, der vom staatlichen indonesischen Energieunternehmen PT Pertamina hergestellt wurde. Der SAF ist mit raffiniertem, gebleichtem und desodoriertem Palmkernöl versetzt. Alfian Nasution, ein Direktor von Pertamina, sagt, sein Unternehmen stelle seit 2021 in seiner Anlage in Cilacap den auf Palmöl basierenden Flugkraftstoff mit einer Produktionskapazität von 1.350 Kilolitern pro Tag her. Mit der Entwicklung begann das Unternehmen bereits im Jahr 2010.





Garuda hat mit dem Biokraftstoff zuvor mehrere Tests durchgeführt. Der CEO von Garuda, Irfan Setiaputra, sagte, Garuda habe den ersten kommerziellen Flug mit dem Biokraftstoff erfolgreich gemeistert, und dies zeige, wie ernst die Fluggesellschaft das Thema Nachhaltigkeit nehme. Garuda wolle mit Pertamina und Regierungsbehörden weitere Gespräche führen, um zu überprüfen, ob sich die Nutzung von SAF dauerhaft rentiert.





Indonesien, das weltweit größte Palmölproduktionsland, erweitert die Nutzung von Biokraftstoffen, um die CO2-Emissionen und den Rohöl-Import zu reduzieren. In Indonesien wird Biodiesel genutzt, der zu 35 Prozent aus Palmöl besteht. Das Land hatte vor, seit 2020 die Beimischung von 3 Prozent Biokraftstoff mit Flugkraftstoff zur Pflicht zu machen. Die Anwendung der Vorschrift wird jedoch verschoben. In Europa gibt es jedoch Regeln zur Importeinschränkung von Palmöl-Produkten, weil in Indonesien tropische Wälder für den Anbau von Ölpalmen gerodet werden.