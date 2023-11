Chinas TV berichtet über Entdeckung von Uranlagerstätte mit bis zu 100.000 Tonnen Vorrat

ⓒ Getty Images Bank

Chinas größter Fernsehsender CCTV hat am 30. Oktober berichtet, dass in China eine Uranlagerstätte mit bis zu 100.000 Tonnen entdeckt worden und damit eine stabile Kernenergieerzeugung in Aussicht ist. Laut dem Bericht teilte ein Angehöriger der China National Nuclear Corporation, kurz CNNC, am 28. Oktober beim Internationalen Forum zur Entwicklung der Natururanindustrie 2023 in Peking mit, dass unter Verwendung umfassender Erkundungstechnologie in den letzten Jahren eine Uranlagerstätte, in der zwischen 10.000 und 100.000 Tonnen Uran vermutet werden, entdeckt wurde.





Der genaue Standort der Uranlagerstätte wurde aber nicht genannt. Der CNNC-Mitarbeiter erklärte weiter, dass die Menge der in den letzten zehn Jahren entdeckten Uranressourcen einem Drittel der gesamten Uranressourcen in China entspreche. China könne durch den Bau eines stabilen Versorgungsnetzes von Natururan eine stabile Entwicklung der Kernenergieindustrie gewährleisten. CCTV berichtete, dass eine langfristige und stabile Versorgung mit Natururan zum Aufbau eines nachhaltigen Entwicklungsfundaments der chinesischen Atomkraftwerke führen wird.





China setzte sich im September 2020 erstmals ein Zieldatum für Klimaneutralität. Der CO2-Ausstoß soll vor 2030 den Höhepunkt erreichen, und China will bis 2060 klimaneutral werden. Nachdem dieser Plan veröffentlicht worden war, setzte sich das Land für den Ausbau der Anlagen für erneuerbare Energien und den Ausbau der Atomkraftwerke ein. Die CNNC teilte mit, dass gegenwärtig in China 55 Atomreaktoren in Betrieb und 34 im Bau sind.





Im Juni 2022 wurden zwei neue Reaktoren des Kernkraftwerkes Hongyanhe in der Provinz Liaoning in Betrieb gesetzt, und damit stieg die gesamte Leistung dieses Kernkraftwerkes auf 6,7 Millionen Kilowatt. Das entspricht 29 Prozent der Leistung des größten Wasserkraftwerkes Drei-Schluchten-Talsperre in China. China hat das Ziel ausgegeben, die Kapazität der Kernkraftwerke, die mit Stand von Juli des vergangenen Jahres bei rund 56 Millionen Kilowatt liegt, 2024 auf 70 Millionen Kilowatt und 2035 auf 200 Millionen Kilowatt zu erhöhen. Dafür will das Land jedes Jahr sechs bis acht neue Reaktoren bauen.