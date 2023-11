Ethnisches Rebellenbündnis greift Militärstellungen im Norden Myanmars an

ⓒ YONHAP News

Laut Auslandsmedien wie AP und AFP News am 29. Oktober hat die sogenannte Brüderschaftsallianz am 27. Oktober Angriffe auf das Militär im Shan-Staat im Norden Myanmars gestartet. Die Allianz besteht aus den drei ethnischen Rebellengruppen in Myanmar, der Arakan Army (AA), der Ta´ang National Liberation Army (TNLA) und der Myanmar National Democratic Alliance Army (MNDAA).





Die Allianz teilte in einer Erklärung mit, dass ihre Militäroperation die von allen Bürgern Myanmars erwünschte Ausrottung der unterdrückerischen Militärdiktatur zum Ziel hat. Sie wolle durch die gemeinsame Operation das Leben der Zivilbevölkerung schützen, die Kontrolle über ihr Territorium behalten und entschlossen auf die anhaltenden Artillerie- und Luftangriffe des Militärregimes reagieren. Sie behauptete weiter, sie hätte viele Militärangehörige getötet und wichtige Anlagen in Städten wie Chinshwehaw an der Grenze zur chinesischen Provinz Yunnan erobert.





Zaw Min Tun, Sprecher der Militärregierung, gab gegenüber einem regimefreundlichen Medienunternehmen zu, dass Städte im nördlichen Shan-Staat angegriffen und Soldaten getötet worden seien. Jedoch nannte er keinen konkreten Schadensumfang. Die Militärjunta Myanmars kam durch einen Putsch im Februar 2021 an die Macht und unterdrückt seitdem ihre Gegner brutal. Die demokratiefreundliche Exilregierung NUG, die mit einer bewaffneten Armee namens People´s Defence Forces gegen die Militärregierung Widerstand leistet, teilte am Vortag mit, dass sie sich an den Operationen der Rebellenallianz beteiligen wird.





Myanmar ist eine ethnisch vielfältige Nation mit 135 verschiedenen ethnischen Gruppen. Viele Gruppen kämpfen schon seit Jahrzehnten um Autonomie. Es besteht nun die Aussicht, dass der Kampf zwischen der Militärregierung und den Widerstandskräften in eine neue Phase eintreten könnte, wenn die Armee der Exilregierung und bewaffnete Rebellengruppen gemeinsam eine Offensive durchführen. Soweit bekannt verfügen die drei Rebellengruppen zusammen über rund 15.000 Kämpfer und verschiedene Waffen.