Cho Kwang-hee : „Bameui, die Schriftstellerin“ (2023)

Wenn man einen KI-Dienst abonnierte, gab es mehrere Dinge zu beachten: den Spitznamen für die KI-Entität, die man benutzen wollte; das Fachgebiet wie Recht, Literatur, Naturwissenschaften, Informationstechnologie; ob man nur mit Text oder auch per Stimme kommunizieren wollte; ob man eine Erzählfunktion hinzufügen wollte; ob man der KI erlauben wollte, Fragen zu stellen und so weiter.

Gun-Woo zahlte 34.000 Won pro Monat für die von ihm gewählten Optionen. Die KI gab manchmal absurde Antworten, aber sie erfüllte ihre Rolle als persönlicher Assistent und Freund mehr als zufriedenstellend.









Plötzlich stellte er fest, dass die Sendedaten der Episoden, in denen er und Yun Bam-eui vorkamen, alle einen Tag vor ihrem tatsächlichen Treffen lagen. Was hatte das zu bedeuten? Gun-Woo dachte sorgfältig nach, bevor er zu einem Schluss kam. Diese hinterhältige Autorin hatte ihre Geschichte geschrieben, indem sie voraussagte, was passieren würde, und dann in der nächsten Folge wieder eine Vorhersage machte, die auf den tatsächlichen Ereignissen beruhte. Vielleicht war es eine Art literarisches Experiment.

Als Gun-Woo Levy danach fragte, sagte die KI, dass es beängstigend viele Romane oder Filme gebe, in denen Realität und Fiktion verschmolzen seien. Aus irgendeinem Grund verwendete Levy das Wort "beängstigend", eine ungewöhnliche Wortwahl, die von seiner Standardsprache abwich. Fing Levy an, sich über ihn lustig zu machen?









„War es gut? War es die Geschichte, die Sie sich vorgestellt haben?“, fragte Levy.

„Nicht das, was ich erwartet hatte, aber trotzdem interessant. Kannst du mir die nächste Folge vorlesen?“, bat Gun-woo.

„Soll ich gleich anfangen, oder haben Sie noch einen Wunsch?“

„Nun, ich möchte die Version hören, in der Bam-eui die Person ist, die ich vorhin getroffen habe, und nicht Bam-euis Schwester.“

„Soll ich beide Versionen nacheinander vorlesen?"

„Ja, fang mit der Version mit Bam-eui an.“

„Haben Sie irgendwelche weiteren Wünsche?“

„Diesmal bitte alles aus der Sicht von Bam-eui, wie sie Gun-woo anschaut. Eine Sache noch. Warum musstest du dich in die Geschichte einmischen?“

Untypisch für künstliche Intelligenz machte Levy eine Pause, bevor er antwortete. Oder war auch die Pause berechnet?









Cho Kwang-hee (*1981): „Bameui, die Schriftstellerin“ (2023)