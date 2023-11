Eiskunstläuferin Kim Chae-yeon bei ihrem ersten ISU Senior Grand Prix auf dem Treppchen

ⓒ YONHAP News

Eiskunstläuferin Kim Chae-yeon hat beim ersten ISU Senior Grand Prix ihrer Teilnahme einen Podestplatz erreicht.





Die 17-Jährige belegte beim zweiten ISU Grand Prix der Saison „Skate Canada“ in Vancouver mit insgesamt 201,15 Punkten den zweiten Platz. Die Kür beendete sie mit 130,84 Punkten, den Tag davor wurde ihr Kurzprogramm mit 70,31 Punkten bewertet. Das Kurzprogramm hatte sie ohne großen Fehler abgeschlossen und die zweitbeste Bewertung erhalten. In der Kür unterlief ihr zweimal beim Dreifach-Flip ein Fehler, sie behielt jedoch bis zum Schluss die Nerven. Den Wettbewerb gewann die zweifache Weltmeisterin Kaori Sakamoto aus Japan mit insgesamt 226,13 Punkten.





Kim Chae-yeon tat sich in der letzten Saison bei internationalen Wettbewerben hervor und gilt seitdem als Hoffnungsträgerin des koreanischen Eiskunstlaufs. Sie belegte den dritten Platz beim ISU Junior Grand rix Finale im Dezember und gewann Bronze bei den Vierkontinentemeisterschaften im Februar. In der neuen Saison debütierte sie in der Hauptklasse.