Schauspieler Jung Hae-in trifft nach Welt-Fantreffen-Tournee wieder einheimische Fans

Der „D.P.“- und „Snowdrop“-Star Jung Hae-in feiert in diesem Jahr sein 10. Debütjahr. Zu diesem Anlass veranstaltet er gegenwärtig eine Fantreffen-Tournee.

Angefangen in Seoul im vergangenen Juli traf er bisher in Manila, Hongkong, Jakarta, Yokohama, Taipeh, Bangkok und Singapur seine Fans. Am 17., 19., 24. und 26. November sind noch Treffen mit Fans in New York, Los Angeles, Vancouver und Toronto geplant.

Den Abschluss seiner Tournee bildet ein zusätzliches Fantreffen in Seoul am 2. und 3. Dezember unter dem Titel „Die 10. Jahreszeit“.