Jimin von BTS Dauergast in den Billboard-Charts

Der Sänger Jimin ist schon 30 Wochen in Folge in den Charts US-Billboards vertreten, was für einen koreanischen Solosänger einen Rekord darstellt. Nach den Veröffentlichungen von US-Billboard am 28. Oktober steht das Lied „Like Crazy“ auf Platz 106 von Global 200.

Dieses Lied stand auch auf Platz eins von Hot 100 und verkaufte sich in diesem Jahr in den USA über eine Million Mal. Damit wurde das Lied das erste K-Pop-Sololied, das so viele Verkäufe registriert hatte.

Das erste Soloalbum von Jimin wurde im März letzten Jahres veröffentlicht und ist auch nach sieben Monaten immer noch in verschiedenen Ländern höchst beliebt. Er wurde auch bei den Billboard Music Awards in mehreren Kategorien für einen Preis nominiert.