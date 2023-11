Billlie schlagen sich tapfer

Die Girlgroup Billlie hat am 23. Oktober ihr erstes Single-Album veröffentlicht. Allerdings konnten gleich zwei Mitglieder aus gesundheitlichen Gründen bei den Aktivitäten zum neuen Album nicht mitmachen. Aber da die Gesundheit am allerwichtigsten ist, wollten sie dieses Mal ohne die beiden Mitglieder auf der Bühne stehen. Aber die Bemühungen der fünf Mitglieder haben sich ausgezahlt.

Denn das Album kam in die Top 5 der iTunes K-Pop Album Charts in zehn verschiedenen Regionen. Das Lied „Dang! (hocus pocus)“ ist ebenfalls in die Hot 100 der koreanischen Meloncharts gekommen und das Musikvideo zum Lied wurde binnen drei Tagen 11 Millionen mal gesehen.