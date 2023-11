„Love Lee“ von AKMU schon 53 Tage lang auf Platz eins

Das neue Lied „Love Lee“ des Geschwisterduos Akdong Musician (AKMU) hält sich bei der koreanischen Plattform Melon schon 53 Tage lang auf dem Spitzenplatz. Es ist ein Lied von der neuen vierten Single. Es kam am 5. September erstmals auf den Spitzenplatz und hält sich seitdem an der Spitze.

Diesen Rekord hatte in diesem Jahr bislang noch kein anderes Lied geschafft.

Die neue Single erschien am 21. August und hatte gleich alle Spitzenränge wichtiger koreanischer Charts erobert. Daran konnte man noch einmal gut erkennen, dass AKMU sehr beliebt sind.

Daher wollen die Künstler nach vier Jahren wieder eine landesweite Konzerttour beginnen. Der erste Auftritt erfolgt vom 24. bis 26. November in Seoul, dann geht es weiter nach Busan, Gwangju, Changwon, Goyang, Daegu, Suwon und Daejeon.