RIIZE veröffentlichen neue Digital Single

Die Boyband RIIZE hat am 27. Oktober eine neue Digital Single mit dem Titel „Talk Saxy“ herausgegeben. Wie schon im Titel angekündigt, kann man im Lied sanfte Saxofon-Klänge hören. In diesem Lied singen sie über das Interesse an fremden Personen.

Die Tanzbewegungen deuten das Saxofon-Spiel an. Die RIIZE-Mitglieder hätten sich besonders viel Mühe gegeben, zum Lied passende Bewegungen zu konzipieren. Daher sagten RIIZE, dass sie am Lied die Saxofon-Klänge besonders attraktiv gefunden hätten und es kaum erwarten konnten, die neuen Tanzbewegungen einzuüben.

RIIZE debütierten im letzten Monat und hatten schon große Erfolge mit dem Song „Get A Guitar“ erzielen können. Sie haben nun ihre Aktivitäten zu dem neuen Song begonnen.