Stray Kids treten vor großem Publikum auf

Die koreanische Boygroup Stray Kids hat am 28. und 29. Oktober in der Tokioter Domhalle, die über 50.000 Sitzplätze verfügt, ein Solokonzert veranstaltet. Es handelte sich um ihren ersten Auftritt in einer großen Dom-Konzerthalle. Im Rahmen dieser Dom-Tour besuchten sie als erste Boygroup der vierten Generation fünf koreanische und japanische Städte und traten zehn Mal auf die Bühne.

Da es sich um ihren letzten Auftritt der Dom-Konzertreihe handelte, zeigten sie schon von Anfang an beeindruckende Performances. Nach dem tollen Auftritt mit dem Song „Battle Ground“ folgten weitere Hitsongs wie „ITEM“, „CASE 143“, „God’s Menu“ und weitere.

Als die Mitglieder dann sogar auf Japanisch sprachen, waren die Fans einfach nur begeistert. Alle 50.000 Fans im Konzertsaal standen auf und sangen und tanzten mit.

Am Schluss meinten sie, dass es nicht selbstverständlich sei, so viele Fans zu haben und geliebt zu werden. Daher wollten sie sich weiter anstrengen. Nach dem Abschluss der Konzerttournee wollen Stray Kids am 10. November ein neues Minialbum auf den Markt bringen.