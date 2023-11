Die mutigen drei Geschwister (1) 밑 빠진 독에 물 붓기

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





밑 Nomen für „Boden (der flache Unterteil eines Gegenstandes)“

빠지- Verbstamm des Verbs 빠지다 für „abgehen, abfallen“

-ㄴ Verbendung zur Bildung von Attributformen aus Verben

독 Nomen für „Tongefäß“

-에 Postposition für „an, in“

물 Nomen für „Wasser“

붓- Verbstamm des Verbs 붓다 für „gießen, einschütten“

-기 Verbendung zur Bildung von Nomen





Der Ausdruck „밑 빠진 독에 물 붓기“ bedeutet wortwörtlich „In ein Tongefäß, dem der Boden abgegangen ist, Wasser einschütten“. Weil das Gefäß keinen Boden hat, läuft das Wasser ständig aus. Egal, wie viel Wasser man ins Gefäß gibt, es wird nie voll werden. Das Wasser steht also für die Mühe, die man sich völlig umsonst gibt, ohne Aussichten auf ein befriedigendes Ergebnis. In diesem Sinne wäre die Redewendung vergleichbar mit dem deutschen „Wie ein Fass ohne Boden“. Oft wird sie in Geldangelegenheiten benutzt, wenn zum Beispiel eine Situation endlos Geld verschlingt und man nur mit Mühe immer wieder neues Geld beschaffen kann.