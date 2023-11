Auch chinesische Fans trauern um Matthew Perry aus „Friends“

ⓒ YONHAP News

AP News berichtete am 3. November, dass auch in China viele Fans um den plötzlich im Alter von 54 Jahren verstorbenen US-Schauspieler Matthew Perry aus der Kultserie „Friends“ trauern. Nach dem Bericht fand am Abend des 1. November in einem Café jeweils in Shenzhen und in Shanghai eine Gedenkfeier statt. Die beiden Cafés hatten jeweils als eine Hommage an die Serie den Namen „Smelly Cat“ und „Central Perk“. Smelly Cat war der Titel des Songs, der in der Serie die von Lisa Kudrow gespielte Hauptfigur Phoebe Buffay sang. Das Café in Shanghai war nach dem Café in der Serie, in dem sich die Hauptfiguren häufig versammelten, benannt.





AP News berichtete, dass die Gedenkveranstaltungen in den beiden Cafés lediglich ein Teil der vielen Gedenkfeiern in ganz China waren. Die 20-jährige Fu Xueing sagte der Nachrichtenagentur gegenüber, sie habe die Serie wiederholt gesehen, und jedes Mal habe es ihr noch mehr gefallen. Sie habe drei Cafés im Central Perk-Stil in Shenzhen, Shanghai und Guangzhou besucht und dort das Gefühl gehabt, ein Teil der Serie zu sein. Die US-amerikanische Sitcom „Friends“, die von 1994 bis 2004 produziert wurde, begann in den 1990er Jahren in China als ein Content zum Englisch-Lernen an Popularität zu gewinnen.





Anfangs verbreitete sich die Show im Land durch Mundpropaganda und als unzensierte Untergrundversion. Von 2012 bis 2018 stellte die Sharing-Plattform „Sohu“ in China die Serie offiziell vor, und in dieser Zeit erfreute sich die Serie in China explosiv großer Beliebtheit. 2021 wurde die Friends-Reunion in China vorgestellt, und schon zwei Tage nach der Ausstrahlung wurde das Suchwort „Friends Reunion“ auf Weibo mehr als 200 Millionen Mal eingegeben.





Xian Wang, Professor für moderne chinesische Literatur und Popkultur an der University of Notre Dame, sagte gegenüber AP News, die Serie erlebte in einer Zeit, in der China durch den Aufstieg des Konsumismus und Individualismus sowie der Urbanisierung einen drastischen historischen Wandel erlebte, bei Chinesen große Popularität. Wang sagte weiter, viele junge Chinesen identifizierten sich mit Perrys Charakter und seinen fiktiven Freunden in der Serie, während sie in Großstädten ein selbstständiges Leben führten und ihre eigene Identität entwickelten. Deshalb sei der Tod von Perry für sie ein bisschen wie der Verlust eines eigenen Freunds.