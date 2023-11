Von KI generiertes gefälschtes Video des japanischen Premierministers Kishida kursiert in sozialen Medien

ⓒ Getty Images Bank

Die japanische Zeitung „Yomiuri Shinbun“ berichtete am 4. November, dass ein von KI generiertes gefälschtes Video, in dem der japanische Premierminister Fumio Kishida offenbar vulgäre Äußerungen macht, in den sozialen Medien Verbreitung findet. In dem Video spricht ein Bild von Kishida im Anzug zur Kamera, und auf dem Bild ist ein Logo der Nippon Television Network Corporation zu sehen.





Die Aufschrift „Live“ oder „Breaking News“ vermittelt den Eindruck, dass die Worte Kishidas als aktuelle Nachrichten live übertragen werden. Das Video mit einer Länge von 3 Minuten und 43 Sekunden wurde ursprünglich im Sommer auf Video-Sharing-Seiten wie „Niconico“ gepostet. Am 2. November wurde dann ein 30 Sekunden langer Clip auf X gepostet und erzielte an einem Tag mehr als 2,32 Millionen Aufrufe.





Ein 25-jähriger Mann aus Osaka sagte der Zeitung gegenüber, dass er das KI-generiertes Video erstellt und gepostet hat. Er habe Kishidas Stimme aus verschiedenen Videos des Premiermisters in Pressekonferenzen und Reden mithilfe einer KI nachgebildet. Er habe für die Erstellung des gefälschten Videos auch einen Ausschnitt aus der Berichterstattung von Nippon TV verwendet.





Ein Sprecher der japanischen Fernsehgesellschaft sagte, es sei unverzeihlich, dass der Inhalt und das Logo von Nippon TV für die Erstellung eines gefälschten Videos verwendet wurden. Der Sender werde gegebenenfalls Maßnahmen ergreifen. Der betreffende Mann soll auch Videos mit dem Bild des ehemaligen Premierministers Shinzo Abe erstellt und veröffentlicht haben. Gefälschte Videos, Fotos und Berichte von berühmten Politikern und Prominenten sorgen nicht nur in Japan, sondern auch in vielen anderen Ländern für Aufsehen.