Lee Gyung : „Heute Nacht kommt ein Storch zu dir“ (2023)

Plötzlich brach ich in Tränen aus. Hieß es nicht immer, Mütter seien großartig? Aber ich wurde in nur 14 Monaten mit Schwangerschaft, Geburt und Kinderbetreuung zur größten Idiotin der Welt. Ich ließ die Tränen und den Rotz an meinem Gesicht herunterlaufen, auch mein Haar und die Kissen wurden feucht, Dann nahm das Smartphone in die Hand. Als der Bildschirm aufleuchtete, wurde das in tiefe Dunkelheit gehüllte Schlafzimmer ein wenig heller. In einer Ecke des Displays waren zwei Lorbeerzweige zu sehen, die einen orangefarbenen Kinderwagen umarmten. Ich schniefte laut und öffnete die Baby Sendoff-App namens Storch.









„Durch die Sensoren können wir physische Probleme wie körperliches Unbehagen oder Schmerzen genau erkennen und lösen. Wir können ihre Windeln wechseln, sie mit Babynahrung füttern, ihre Aufmerksamkeit mit leuchtenden und lauten Dingen auf bestimmte Dinge lenken und ihnen verschiedene Dinge zum Spielen geben, bis sie zufrieden sind. Wir können sie auch Vibrationen spüren lassen, die denen eines Kinderwagens ähneln.“





Eine ruhige und klare Stimme, ein sanfter Tonfall, sauber geschnittenes silbriges Haar, das ihr leicht die Ohren bedeckte, straffe Haut, zarte Gesichtszüge, natürlich wirkende Falten um Augen und Lippen. Das Gesicht der Angestellten sah meiner Großmutter, die vor vielen Jahren verstorben war, verblüffend ähnlich. Das heißt, wenn da nicht die glatte Haut wäre, die nicht zu dem Alter passte, das die Falten darstellten, oder die orangefarbenen Augen, die wie Zwillingssterne blinkten.





„Nach Storch, der einen bequemen und sicheren Transport für Babys bietet, planen wir für nächstes Jahr den Start von Penguin“, sagte die Angestellte. „Wir haben gestern mit der Suche nach Beta-Testern begonnen. Möchten Sie diesen Service vielleicht einmal ausprobieren? Für die Dauer des Betatests brauchen Sie nichts zu bezahlen.“





Der niedliche Pinguin auf der Broschüre, obwohl inzwischen ein wenig zerknittert, lächelte immer noch. Der Pinguin schien sogar seinen kleinen orangefarbenen Schnabel zu bewegen und fröhlich zu zwitschern.









Lee Gyung (*1984): „Heute Nacht kommt ein Storch zu dir“ (2023)