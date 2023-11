Schauspieler Yim Si-wan spendet nach Teilnahme an 10-km-Lauf 10 Millionen Won für Bau eines Pflegekrankenhauses für Lou-Gherig-Patienten in Südkorea

Schauspieler Yim Si-wan hat sich einer Spendenaktion für die Einrichtung des ersten Krankenhauses für Lou-Gherig-Patienten in Südkorea angeschlossen.

Yim nahm am 29. Oktober am „Chuncheon-Marathon 2023“ teil, der in der Stadt Chuncheon stattfand, und absolvierte die 10-km-Strecke in 45 Minuten und 21 Sekunden. Er gab vorher das Versprechen, 1.000 Won pro Meter der von ihm zurückgelegten Marathonstrecke zu spenden, und seine Spende in Höhe von 10 Millionen Won (7.625 US-Dollar) wird für den Bau des ersten Pflegekrankenhauses für Lou-Gherig-Patienten in Südkorea genutzt. Der Baubeginn des Krankenhauses ist in diesem Monat geplant.

Der Schauspieler spielte im Film „Road to Boston“ (2023) des Regisseurs Kang Je-gyu die Hauptrolle und verkörperte den südkoreanischen Marathonläufer Suh Yun-bok, der beim Boston-Marathon im Jahr 1947 gewann. Yim betreibt seit dem Film Marathonlauf als Hobby.