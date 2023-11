Rhymer und Ahn Hyun-mo beenden ihre Ehe nach sechs Jahren

Der südkoreanische Rapper und Produzent Rhymer und Ahn Hyun-mo, Dolmetscherin und eine TV-Persönlichkeit, haben sich nach sechs Jahren Ehe scheiden lassen. Dies bestätigte Rhymers Agentur Brand New Music am 6. Oktober. Ein Sprecher der Agentur sagte, dass beide kürzlich das Scheidungsverfahren abgeschlossen haben. Sie hätten beschlossen, gute Kollegen zu bleiben, die sich gegenseitig unterstützen.

Rhymer, der sich als Rapper einen Namen gemacht hatte, gründete 2011 die Agentur und das Musiklabel Brand New Music und hat eine Vielzahl von Hip-Hop-Songs produziert und veröffentlicht. Ahn Hyun-mo, eine ausgebildete Dolmetscherin, arbeitete von 2009 bis 2016 für den Sender SBS als Reporterin und Rundfunksprecherin. Das Paar schloss 2017 den Bund fürs Leben und war in einer Reihe von Varietéshows wie „Same Bed, Different Dreams 2“ von SBS zu sehen.