Zum 50. Jubiläum von KBS sendet KBS 2TV neues Historiendrama „The Goryeo-Khitan War“

Am 11. November feiert das neue Historiendrama von KBS 2TV mit dem Titel „The Goryeo-Khitan War“ Premiere. Das kommende Drama ist Teil des Sonderprogramms des öffentlich-rechtlichen Senders KBS zu seinem 50-jährigen Jubiläum.

Das neue Drama erzählt die Geschichte von König Hyeonjong von Goryeo, der zusammen mit seinem politischen Mentor und Oberbefehlshaber der Goryeo-Armee Gang Gam-chan den Krieg gegen die Khitaner (993-1019) gewinnt. Die Regie übernimmt Jun Woo-sung, der seit Winter 2020 an der Planung dieses großen Historiendramas mitgewirkt hatte. Er will für das Drama historische Tatsachen zu einer dramatischen Geschichte, die von den Zuschauern mit Interesse verfolgt werden kann, verarbeiten. Die Rolle von General Gang Gam-chan wird von Choi Soo-jong gespielt, der in mehreren Historiendramen die Hauptrolle gespielt hat und nun nach 10 Jahren wieder mit einem Historiendrama die Zuschauer beeindrucken wird. Die Rolle von König Hyeonjong, dem 8. Herrscher des Goryeo-Reiches, übernimmt Kim Dong-jun. Kim, der Anfang 2010 als Mitglied der Boygroup ZE:A sein Sänger-Debüt gab, begann im selben Jahr auch mit seiner Schauspielkarriere. Nach seinem Militärdienst, aus dem er im Januar dieses Jahres entlassen wurde, feiert er nun mit dem Historiendrama sein Comeback.