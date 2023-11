Tischtennisspieler Lee Sang-su besiegt Angstgegner Fan Zhendong aus China

ⓒ Getty Images Bank

Tischtennisspieler Lee Sang-su hat den Chinesen Fan Zhendong aus China nach 14 Niederlagen in Folge schlagen können. Beim WTT Champions in Frankfurt setzte sich Lee gegen den Weltranglistenersten mt 3:1 durch und machte die Sensation in der Runde der letzten 16 perfekt.





Nach einem 1:1-Gleichstand ging der Südkoreaner im dritten Satz wieder in Führung. Im vierten Satz lag der 33-Jährige mit 10:8 vorne, vergab dann zwei Matchbälle und holte sich nach einem Netzball doch noch einen Punkt. In der Verlängerung konnte er dann den Sieg endlich unter Dach und Fach bringen.





Landsmann Lim Jong-hoon hatte bereits davor im Achtelfinale die Nummer sechs der Weltrangliste Liang Jingkun mit 3:1 besiegt und war damit ins Viertelfinale eingezogen. Bei den Frauen setzte sich Shin Yu-bin gegen die Deutsche Sabine Winter mit 3:1 durch.