„Pferderennbahn Marathon RUN&FUN“ in Seoul ein voller Erfolg

ⓒ Getty Images Bank

Die Korea Racing Authority teilte mit, dass die Veranstaltung „Pferderennbahn Marathon RUN&FUN“ im Lets Run Park in Seoul ohne Unfälle reibungslos über die Bühne gegangen sei.





Gyeongjuro Marathon Run&Fun ist eine etwas ausgefallene Veranstaltung, bei der die Teilnehmer auf einer Pferderennbahn Marathon laufen. Das Event wurde durch Mundpropaganda bekannt und erfreut sich inzwischen großer Beliebtheit.





Zu dem Wettbewerb waren trotz des kühlen Wetters über 3000 Teilnehmer gekommen. Die Zahl der Teilnehmer war verglichen mit der ersten Ausgabe im letzten Jahr auf über das Doppelte gestiegen. Diesmal waren einige Teilnehmer in Kostümen wie Spiderman und der Anime-Figur Uma Musume gekommen.





Der Pferderennbahn-Marathon fand in drei Sektionen statt, einem Einzellauf, einem Pärchenlauf und einem Familienlauf. Beim Einzellauf musste eine Distanz von 3,3 Kilometern überwunden werden. Der Pärchenlauf und Familienlauf fand über 400 Meter statt. Die Startplätze für den Familienlauf waren am schnellsten vergeben. Auch das Tischtennisteam der Korea Racing Authority hatte an dem Familienlauf teilgenommen.





Der Sieger des Einzellaufs der Männer Kim Eun-sung brachte seine Freude über seinen Sieg zum Ausdruck. Er wolle auch im nächsten Jahr teilnehmen und seinen Titel verteidigen.