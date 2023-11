Das Marktlied

Heute ist es leicht, einkaufen zu gehen. Es sind nur ein paar Schritte zum nächsten Supermarkt, und mit nur wenigen Klicks kann man sich im Internet auch spät in der Nacht alles bestellen, was das Herz begehrt. Früher gab es in Korea dagegen nur rund alle fünf Tage Markt. Jeden Tag war Markttag in einem anderen Dorf in der Umgebung, und die Händler packten daher abends zusammen und zogen weiter zum nächsten Dorf. Diese reisenden Händler wurden auf Koreanisch Jangdolbaengi장돌뱅이 genannt.





In der berühmten Kurzgeschichte „Wenn der Buchweizen blüht“ von Lee Hyo-seok, einem Autor der Moderne, spielen genau diese Händler die Hauptrolle. Eine Gruppe von ihnen macht eines Nachts Halt in Bongpyeong in der Provinz Gangwon-do. Auf dem Feld steht der Buchweizen in voller Blüte und wird beleuchtet von einem strahlend hellen Vollmond. Inspiriert von dem wunderschönen Anblick erzählen sich die Männer alte Geschichten. Dabei erfährt der jüngste unter ihnen das Geheimnis um seine Geburt und wird mit seinem leiblichen Vater wiedervereint, der noch vor seiner Geburt verschwunden war.





Wenn diese Händler gesungen hätten, anstatt sich Geschichten zu erzählen, dann hätten sie vermutlich „Jangtaryeong장타령“ gesungen, was soviel heißt wie „Marktlied“. Im „Gangwon-do Jangtaryeong“ werden verschiedene Märkte in der Provinz erwähnt:





Er konnte nicht zum Markt in Chuncheon, weil seine Schuhe nass waren,

und er konnte nicht zum Markt nach Hongcheon홍천, weil er zu weit weg war.

Unser erstes Lied heute ist “Gangwon-do Jangtaryeong”, gesungen von Lee Yu-ra.





In „Gangwon-do Jangtaryeong“ werden Märkte aus ganz Gangwon-do vorgestellt: Chuncheon, Hongcheon, Yanggu양구, Samcheok삼척 und Gangneung강릉. Auch heute noch sind Fünf-Tage-Märkte, also Märkte, die alle fünf Tage stattfinden, in ländlichen Gegenden Koreas üblich. Und auch heute gibt es natürlich noch reisende Händler wie früher, die von Markt zu Markt ziehen. Aber die meisten Verkäuferinnen auf diesen Märkten sind alte Frauen, die aus ihren Dörfern mit Bussen anreisen, die notorisch selten kommen, und Gemüse und Getreide verkaufen, das sie selbst angebaut haben. Man findet auch alte Männer, die Regenschirme reparieren oder Messer schärfen, einfache Aufgaben also, aber welche, die im Alltag wichtig sind und richtig gemacht werden wollen. Diese alten Männer und Frauen kommen vermutlich nicht zum Markt, um viel Geld zu verdienen, sondern eher, um Menschen zu treffen und sich mit ihnen über Gott und die Welt zu unterhalten. Denn in den entlegenen Dörfern, in denen sie leben, kann es manchmal doch etwas langweilig werden.





Früher fanden sich auf diesen Märkten auch Gruppen von Bettlern mit dem Namen Gakseori-pae각설이패, die um das Wechselgeld der Einkaufenden bettelten. Sie waren jedoch nicht einfach nur Bettler, sie sangen auch satirische Lieder und machten den Passanten damit eine Freude. Das Lied, das sie häufig sangen, wurde ebenfalls „Jangtaryeong“ oder auch „Pumbataryeong품바타령“ genannt. Der Meistersänger Kim Jong-jo, der während der japanischen Kolonialherrschaft berühmt wurde, komponierte ein solches Marktlied mit zahlreichen Anekdoten. Es erzählt zum Beispiel davon, wie er einst Karpfen angelte mit einer Nadel, die er zufällig bekommen hatte.





Die Marktlieder, die von den Gakseori-Bettlern gesungen wurden, unterhielten die Passanten, aber es handelte sich dabei mit Sicherheit nicht um professionelle Aufführungen. Die Lieder waren jedoch so beliebt, dass professionelle Sängerinnen und Sänger begannen, Marktlieder auch in ihre Aufführungen aufzunehmen. Im Pansori „Heungboga흥보가“ zum Beispiel kommt eine Gruppe von reisenden Bettlern aus dem riesigen Kürbis, den Heungbo und seine Frau aufgesägt haben. „Jangtaryeong“ war auch fester Teil des Repertoires von Kim Jong-jo, dem beliebten Volkssänger im frühen 20. Jahrhundert, den wir gerade gehört haben. Und in letzter Zeit sang der traditionelle Sänger Kim Yong-woo ein „Jangtaryeong“ in Begleitung von westlichen Instrumenten wie dem Klavier und der Trommel.





Musik