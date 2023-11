Jung Kook mit „Golden“ auf Erfolgskurs

Jung Kook ist mit seinem ersten Soloalbum „Golden“ derzeit sehr erfolgreich. Viele sind daher schon jetzt gespannt, ob er als erster K-Pop-Solosänger in die Billboard Main Charts, also Billboard 200, einsteigen wird.

Jung Kook hat am 4. November sein erstes Soloalbum veröffentlicht. Zuvor hat er mit „Seven“ den Spitzenplatz von Billboard Main Single Charts erreicht. Da Jung Kook auf der internationalen Bühne mitmischen will, hat er alle elf Lieder im Album in englischer Sprache gesungen. Er sagte, dass er Lieder gesungen habe, die etwas für diejenigen seien, die älteren Pop bevorzugen, aber auch Musikhörer, die moderne Beats mögen, können Lieblingslieder finden.

Das Album verkaufte sich allein am Veröffentlichungstag über 2,14 Millionen mal. Dann kam es gleich auf den ersten Platz der iTunes Top Album Charts 77 verschiedener Länder. Auch bei Spotify wurden seine Lieder von allen K-Pop-Solosängern am meisten gestreamt.

Jung Kook sagte dann noch, dass vielleicht einige meinen könnten, dass er ein Streber sei. Aber es gebe noch so viele Dinge, die er noch nicht versucht habe. Daher wolle er immer weiter vorwärts gehen.