Seventeen erfolgreich mit elftem Minialbum

Die Boyband Seventeen hat ein neues Album herausgegeben und ist mit den Liedern aus dem neuen Werk erfolgreich. Die Platte erschien am 23. Oktober und das Lied „God of Music” ist besonders beliebt.

Die offiziellen Aktivitäten zum Album in Korea haben sie bereits am vergangenen Wochenende erfolgreich beendet, aber ihr Erfolg setzt sich weiter fort.

Das neue elfte Minialbum verkaufte sich in der Woche der Herausgabe über 5 Millionen mal, was für einen K-Pop-Star ein Rekord war. Auch haben sie die Spitzenränge von verschiedensten Musikcharts weltweit besetzen können.

Im Lied “God of Music” kann man besonders die Glückgefühle gut heraushören, daher war es gleich beliebt. Seventeen haben am 6. September ihre Konzerttour in Japan begonnen und wollen sie weiter bis Mitte Dezember fortsetzen.