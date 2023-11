IVE etablieren sich als World-Stars

Die koreanische Gruppe IVE ist längst in die Riege der Weltstars aufgestiegen. Jüngst haben sie ihre Aktivitäten im Nachbarland Japan begonnen und das mit Erfolg.

Am 6. November sind sie bei CDTV Live des Senders TBS aufgetreten. Sie haben erstmals im Nachbarland das Lied „Off the Record“ und die japanische Version von „Eleven“ vorgetragen. Die Fans waren einfach nur begeistert. Dann traten sie noch am 10. November in der Sendung „Music Station“ von Asahi TV auf. Es ist für die Sängerinnen schon der dritte Auftritt in dieser Sendung.

IVE haben im Oktober letzten Jahres in Japan offiziell debütiert. Sie haben dort ihre Debütsingle “Eleven“ veröffentlicht, mit der sie gleich die Golden Disc erhalten haben. Im Mai kam dann das erste Album „WAVE“ auf den japanischen Markt, mit dem sie die dortigen Musikcharts regelrecht eroberten. Am 15. und 16. November wollen IVE dann in Yokohama auftreten.