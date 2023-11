LE SSERAFIM kommt in den USA gut an

Die koreanische Girlgroup LE SSERAFIM ist derzeit mit dem neuen Song „Perfect Night“ sehr beliebt. Es handelt sich um ihre erste Digital Single, die sie auf Englisch gesungen haben, und die am 30. Oktober herausgegeben wurde. Am 27. Oktober haben sie bereits in der Sendung „Music Bank“ des Senders KBS 2 ihren ersten Auftritt absolviert, am 28. traten sie dann in der Sendung MTV Fresh out Live auf. Sie trugen das Lied vor und die Anwesenden waren von den Performances der Sängerinnen schwer beeindruckt.

LE SSERAFIM nahmen anschließend am 5. November am internationalen Game-Festival Blizz Con teil und trugen 30 Minuten lang sieben Lieder vor. Es ist das erste Mal, dass eine K-Pop-Gruppe an diesem Festival teilgenommen hat. Natürlich waren an dem Tag viele Besucher gekommen, die die Gamer sehen wollten. Aber es waren auch so viele LE SSERAFIM-Fans da, die mit Anfeuerungsmitteln und Postern die ganze Halle gefüllt haben.

Nach dem Auftritt sagten sie, dass sie sehr glücklich seien, ihre ersten Aktivitäten in den USA erfolgreich beendet zu haben. Besonders hätten sie sich gefreut, dass sie bei Blizz Con mit ihren Fans einen tollen Auftritt veranstalten konnten. Sie hofften, dass sie öfter Gelegenheit bekommen könnten, mit ihren Fans zu kommunizieren.