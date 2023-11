Dance-Challenge zu „Dang!“ von Billlie höchst beliebt

Nachdem die Girlgroup Billlie den Song „Dang!“ herausgegeben hatte, veröffentlichen die jungen Damen weitere Contents zum Lied. Zuerst einmal wurde das Musikvideo zum Lied auf YouTube hochgeladen, das in nur drei Tagen über 11 Millionen Aufrufe verzeichnete. Dann wurde eine Dance-Challenge auf TikTok gestartet, was ebenfalls ein voller Erfolg wurde. Auch mehrere Sängerkollegen wie Mitglieder der Gruppen Apink, (G)I-dle, TXT und weitere haben bei der Challenge mitgemacht, was die Fans sehr begeisterte. Aber das ist nicht alles. Die einzelnen Mitglieder der Gruppe treten in verschiedenen Web-Programmen auf und zeigen verschiedene Performances. Dies führt zur weiteren Beliebtheit der Gruppe.

Die Sängerinnen wollen weiter ihre neuen Lieder vorstellen und am 9. und 10. Dezember am Musikfestival X-Con 2023 in Japan teilnehmen und ihre japanischen Fans treffen.