Taiwan treibt Bildung eines großen Silicon Valley Taiwans bestehend aus drei nördlichen Regionen voran

Laut taiwanesischen Medien wie „Liberty Times“ am 12. November teilte der taiwanesische Vizeministerpräsident Cheng Wen-tsan am 8. November auf seiner Facebook-Seite mit, dass Taiwan einen Plan aufstellt, um die drei Regionen Taoyuan, Hsinchu und Miaoli im Norden des Landes zu einem Silicon Valley Taiwans zu entwickeln. Der Exekutiv-Yuan habe bereits die zuständigen Ministerien einberufen und mit der Untersuchung über die Infrastruktur in den in Frage kommenden Regionen für die Aufstellung des von Vizepräsident William Lai vorgeschlagenen Plans begonnen.





Zudem fügte er hinzu, dass Präsidentin Tsai Ing-wen, Vizepräsident William Lai und zuständige Beamte des Exekutiv-Yuans für Diskussionen über den Plan mehrmals zusammenkamen. Über die Stadt Hsinchu und den Landkreis Hsinchu erstreckt sich der Hsinchu Science Park, der vor allem ein Zentrum für Forschung und Entwicklung und Unternehmen der Halbleiterindustrie beherbergt. Die sechs Standorte des Industrieparks gehören zum Lebensraum von Taoyuan, Hsinchu und Miaoli.





Ein Beamter des Exekutiv-Yuans teilte mit, dass auch in der vergangenen Woche eine Sitzung der relevanten Ministerien veranstaltet wurde. Noch innerhalb dieses Jahres werde der Silicon Valley-Plan deutliche Konturen annehmen, und auch ein Haushaltsplan werde bis Jahresende feststehen. Das Wirtschaftsministerium bereite auch eine stabile Industriewasserversorgung sowie einen langfristigen Ausbau des Stromversorgungsnetzes vor.





Nach dem National Science and Technology Council Taiwans arbeiteten im vergangenen Jahr im Industriepark in Hsinchu 176.000 Personen, und das Produktionsvolumen dort betrug rund 1,6 Billionen Taiwan-Dollar, umgerechnet 49,8 Milliarden US-Dollar. Wenn der Silicon Valley-Plan realisiert wird, werden das Produktionsvolumen und die Zahl der dort beschäftigten Arbeitnehmer um mindestens eine Billion Taiwan-Dollar und auf über 200.000 Personen steigen.