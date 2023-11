Thailands Plan, chinesische Polizei in wichtigen Touristenstädten patrouillieren zu lassen, stößt auf Kritik und Widerstand

ⓒ Getty Images Bank

In Thailand hat ein Vorschlag, nach dem chinesische Polizisten in thailändischen Touristenhochburgen auf Streife gehen sollen, Kritik auf sich gezogen. Nach thailändischen Medien wie „The Nation“ und „Bangkok Post“ am 13. November teilte Thapanee Kiatphaibool, Gouverneur der thailändischen Tourismusbehörde TAT, am Vortag mit, dass die chinesische Polizei zusammen mit der thailändischen Polizei in wichtigen Touristenstädten in Thailand patrouillieren werde. Der TAT-Gouverneur sagte, dass dies erforderlich sei, um das Vertrauen chinesischer Touristen zu stärken.





Die thailändische Regierung hat vor, am 15. November mit der chinesischen Botschaft in Thailand über die Entsendung der chinesischen Polizei nach Thailand zu beraten. Der Vorschlag des TAT-Gouverneurs stieß jedoch in Thailand vor allem im Online-Raum auf heftige Kritik. Thailändische Netzbürger leisten Widerstand dagegen und sagen, Thailand sei ein unabhängiges Land und die chinesische Polizei in Thailand auf Patrouille gehen zu lassen, sei eine Verletzung der Souveränität.





Angesichts der Kritik sagte der Sprecher der thailändischen Regierung, Chai Wacharonke, dass der Einsatz der chinesischen Polizei die Idee der thailändischen Polizei sei und mit der Verletzung der Souveränität nichts zu tun habe. Der Bericht von einigen Medien darüber, dass die chinesische Polizei in Touristenstädten zusammen mit der thailändischen Polizei auf Streife gehen werde, sei falsch. Chinesische Reisende, die Thailand besuchen, befürchten, dass sie Opfer von chinesischen Verbrechern werden. Die chinesische Polizei werde Informationen über chinesische Verbrecher in Thailand anbieten und in diesem Rahmen die thailändische Polizei unterstützen.





An Thailands Bruttoinlandsprodukt macht die Tourismusindustrie einen Anteil von etwa 20 Prozent aus. Chinesen sind die wichtigsten Thailand-Besucher. Im Jahr 2019, vor der Covid-19-Pandemie, lag die Zahl der ausländischen Touristen in Thailand bei rund 40 Millionen, und 11 Millionen davon waren Chinesen. Für die Erholung der von der Pandemie betroffenen Wirtschaft und Tourismusindustrie bietet Thailand seine ganze Kraft dafür auf, chinesische Touristen ins Land zu locken. Der Zustrom chinesischer Touristen verlangsamte sich jedoch, nachdem ein 14-Jähriger kürzlich in einem Einkaufszentrum in Bangkok eine Schießerei verübte und dabei einen chinesischen Touristen tötete und einen anderen verletzte.