JYP Entertainment vereinbart mit Live Nation globale strategische Partnerschaft

JYP Entertainment vereinbart mit Live Nation, dem weltweit führenden auf Live-Veranstaltungen spezialisierten Unternehmen, für mehrere Jahre eine globale strategische Partnerschaft und baut ein Kooperationssystem für weltweite Konzertprojekte auf.

Das südkoreanische Musiklabel gab am 14. November die Partnerschaft bekannt und teilte mit, dass es durch diese Partnerschaft mit Live Nation Konzerte von Twice, Stray Kids, Itzy, Xdinary Heroes, NMIXX sowie seinen aufstrebenden Talenten produzieren wird. Beide Unternehmen haben in den letzten Jahren bereits bei der Produktion von Konzerten und der PR-Arbeit dafür erfolgreich zusammengearbeitet und wollen nun mit der globalen strategischen Partnerschaft diese Beziehung weiter festigen und ausbauen.

JYP Entertainment möchte durch diese Partnerschaft seine globale Reichweite durch die Produktion von Welttourneen seiner Künstler erweitern und noch stärker in den globalen Markt vorstoßen.