Säbelfechter Oh Sang-uk feiert nach Sieg bei Asienspielen weitere Erfolge

Der südkoreanische Säbelfechter Oh Sang-uk, zweifacher Goldmedaillist der Asienspiele in Hangzhou, hat seine Erfolgsserie beim ersten internationalen Wettbewerb der Saison fortgesetzt.





Beim Weltcup-Auftakt in Algier/Algerien belegte er den zweiten Platz im Männer-Einzel. Im Finale unterlag er dem Franzosen Boladé Apithy mit 14:15.





Weniger als ein Jahr vor den Olympischen Spielen in Paris präsentiert sich Oh Sang-uk in Bestform. Beim Weltcup in Algerien stieß er nach Siegen gegen die Besten der Weltrangliste bis ins Finale vor. Trotz seiner Final-Niederlage erwies er sich als den weltbesten Säbelfechtern ebenbürtig und schürt damit Hoffnungen auf einen Medaillengewinn bei den Olympischen Spielen in Paris.





Bei den Frauen erzielte Seo Ji-yeon mit Platz 21 das beste Ergebnis im Einzel.





Südkorea hatte bei den Asienspielen in Hangzhou im Fechten sechs Goldmedaillen und damit die meisten Goldmedaillen unter den teilnehmenden Ländern gewonnen. Einschließlich drei Silber- und drei Bronzemedaillen hat sich das Land als stärkste Fechtnation in Asien erwiesen.