Karambolagespieler Cho Myung-woo Zweiter beim Dreiband-Weltcup in Seoul

Der südkoreanische Karambolagespieler Cho Myung-woo ist beim Dreiband-Weltcup in Seoul Zweiter geworden.





Cho ist der zweite Südkoreaner, der es bis ganz oben auf der UMB-Weltrangliste schaffte. UMB ist der Weltdachverband des Karambolage-Sports. Bei seinem Versuch, seinen dritten Dreiband-Weltcup zu gewinnen, scheiterte er an Eddy Merckx aus Belgien gegen den er im Finale mit 43:50 verlor. Merckx konnte seinen 13. Weltcup-Sieg bejubeln.





Cho Myung-woo hatte im Dezember in Sharm El-Scheich in Ägypten erstmals einen Weltcup gewonnen. Im Mai schaffte er es beim Weltcup in Ho-Chi-Minh-Stadt nur auf Platz zwei. Die Gelegenheit, auf heimischem Boden einen weiteren Sieg einzufahren, wollte er sich nicht entgehen lassen. Der zwölffache Weltcup-Sieger Merckx, der eine Siegesquote von 92 Prozent aufweist, erwies sich für den Südkoreaner jedoch als ein zu starker Gegner.