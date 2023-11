Aufsatzwettbewerb für koreanische Kinder im Ausland

ⓒ Ministry of Education

Seit 2019 findet jedes Jahr ein Schreib- und Malwettbewerb für im Ausland lebende koreanische Kinder statt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schreiben ihre Erlebnisse und Gedanken in Form eines Tagebucheintrags nieder und malen Bilder dazu. Dieses Jahr waren aus 55 Ländern 1983 Beiträge eingegangen. Nach zwei Vorrunden wurden 19 Finalisten ausgewählt.

Alle 19 Finalisten erhielten einen Preis. Den ersten Preis, der Preis des Vizeministerpräsidenten und Bildungsministers, erhielt eine Schülerin aus Melbourne, die darüber schrieb, dass sie an der Hangul-Schule in der Wang-Geon Klasse lernt. Sie stellt die Geschichte des Goryeo-Reiches vor und erwähnt mit Stolz, dass der Name Korea auf das Reich Goryeo zurückgeht.