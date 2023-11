Wanderausflug rund um den Berg Namsan in Seoul

Der Berg Namsan in Seoul ist ein Ort, den sowohl Koreaner als auch ausländische Touristen gerne aufsuchen. Auch auf dem Namsan hat der Herbst den Höhepunkt erreicht. Die Bäume präsentieren sich in ihren prächtigsten Gewändern und laden ein zu einem Spaziergang in der bunten Natur.

Um den Spaziergang rund um den Namsan zu einem besonderen Erlebnis zu machen, hat das Zentrum für Parkanlagen in Seoul einen Namsan Dulegil Herbstausflug arrangiert.

Am nördlichen Ring des Namsan findet eine Straßen-Musikaufführung für Spaziergänger statt. Es findet unter anderem ein Kurs für richtiges Laufen statt und in der Arena für traditionelles Bogenschießen Seokhojeong kann man sich im Bogenschießen versuchen. Der Weg zu dem in der Mitte des Namsan gelegenen Seokhojeong führt entlang eines kleinen Baches. Das erfrischende Plätschern begleitet die Spaziergänger auf ihrem Weg nach oben.