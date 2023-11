Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ Getty Images Bank

Jedes Jahr am 11. November gibt es in Südkorea den sogenannten Pepero-Tag. Er ist ein vor allem bei Kindern, Jugendlichen und jungen Menschen gefeierter Tag, der dem Valentinstag oder White Day ähnlich ist. An diesem Tag werden Pepero-Snacks, mit Schokolade überzogene Keksstäbchen, verschenkt oder getauscht. Die Verkaufszahlen in diesem Jahr zeigen, dass es keine Sondernachfrage am Pepero-Tag gab.

Vor allem für die Convenience-Store-Branche ist der Pepero-Tag und der Zeitraum davor sehr wichtig für den Umsatz. In diesem Jahr konnten sich die Ladenbetreiber aber nicht über ein Umsatzplus freuen. Bei der Kette CU war der Umsatz mit dem Keks-Snack während des Pepero-Tag-Marketing-Zeitraums vom 1. bis 11. November gegenüber demselben Vorjahreszeitraum um 8,2 Prozent geschrumpft.

Bei der Kette Seven Eleven wurden 5 Prozent weniger davon verkauft als im selben Vorjahreszeitraum und bei der Kette GS25 2,6 Prozent weniger. Bei E-Mart24 ist der Umsatz zwar um 2 Prozent gestiegen. Angesichts gewöhnlicher Steigerungsraten von rund 10 Prozent war aber auch dies ein eher schwaches Ergebnis. Die Branche analysiert den Umsatzrückgang damit, dass der diesjährige Pepero-Tag auf einen Samstag fiel. Auch die plötzlich gesunkenen Temperaturen hätten sich negativ auf den Umsatz ausgewirkt.

In der Tat war bei der Kette CU der Umsatz im Marketing-Zeitraum vor dem 11. November im Vergleich zum Vorjahreszeitraum noch um 12 Prozent gestiegen. Am Pepero-Tag selbst fiel der Umsatz um 19 Prozent und schmälerte damit das Gesamtergebnis. Es gibt auch die Analyse, dass hohe Zinsen und Preise die Kauflaune der Verbraucher trüben.





Seit einigen Jahren gibt es auch in Südkorea immer mehr Camping-Liebhaber. Man findet in seiner Umgebung leicht Menschen, die es an jedem Wochenende raus auf die Camping-Plätze zieht, und wenn es auch nur für zwei Tage ist. Das Interesse der Netzbürger weckte in dem Zusammenhang die Nachricht, dass die Zahl der Campingplätze im ganzen Land weiter gestiegen ist und mit rund 3.600 den bisher höchsten Stand erreicht hat.

Den Angaben der Korea Tourism Association zufolge ist die Zahl der Campingplätze im ganzen Land mit Stand von Ende September dieses Jahres mit 3.591 gegenüber einem Jahr zuvor um 386 gestiegen und hat damit einen Rekordstand erreicht. Die Summe setzt sich aus der Anzahl der gewöhnlichen Campingplätze und der Anzahl der Auto-Campingplätze zusammen.

Die Zahl der landesweiten Campingplätze lag Ende 2019 bei 2.367, nahm jedes Jahr zu und erreichte Ende des vergangenen Jahres 3.280. Ende September dieses Jahres stieg sie bis auf fast 3.600. Verglichen mit Ende September 2019, bevor die Corona-Pandemie ausbrach, ist die Zahl um 1.234 gestiegen. Die Zahl der Campingfreunde hat nun die Marke von 5 Millionen überschritten.

Nach dem vom Ministerium für Verwaltung und Sicherheit im vergangenen Mai veröffentlichten Ergebnis einer Untersuchung belief sich die Zahl der Camper mit Stand von 2021 auf 5,23 Millionen. Mit dem Anstieg der Zahl der Campingliebhaber ist die Anzahl der auf Camping bezogenen Sicherheitsunfälle gestiegen. In den letzten drei Jahren gab es 173 auf Camping bezogene Brandfälle, bei denen drei Menschen ums Leben kamen und 20 Menschen verletzt wurden. Die Zahl der Brandunfälle stieg von 43 im Jahr 2020 im vergangenen Jahr drastisch auf 71.





Mit dem Pandemie-Ende reisen immer mehr Menschen ins Ausland und planen auch Auslandsreisen. Das gestiegene Interesse an Auslandsreisen spiegelt sich auch im Leserinteresse wider. Die Nationalbibliothek hat die Top 50 Reisebücher, die in den letzten drei Jahren ausgeliehen wurden, analysiert und herausgefunden, dass sich das Interesse der Reisenden vom Inland auf das Ausland verlagerte.

Betrachtet man die Ausleihdaten der öffentlichen Bibliotheken von Oktober 2020 bis September 2023, machten an den Top 50 der ausgeliehenen Reisebücher in den Jahren 2021 und 2022 Reiseführer für Inlandsreisen einen Anteil von jeweils 94 und 92 Prozent aus. Die Anteile entsprachen 47 und 46 Büchern. Im Kontrast dazu ging es in diesem Jahr bei 33 von 50 der am häufigsten ausgeliehenen Reisebücher um Bücher über Auslandsreisen. Das entsprach einem Anteil von 66 Prozent.

Aufgrund des schwachen Yen waren vor allem Bücher über Japan-Reisen sehr beliebt. Auf Japan-Reisen bezogene Bücher wurden in diesem Jahr in öffentlichen Büchereien von Juni bis September dieses Jahres vier Monate in Folge über 10.000 Mal ausgeliehen. Verglichen mit September des vergangenen Jahres mit rund 2.750 Fällen ist die Anzahl drastisch gestiegen. Hinsichtlich der bevorzugten Arten der Reisebücher gab es je nach Altersschichten Unterschiede. Bei den 20ern waren Reise-Essays von Autoren, die in sozialen Netzwerken Aufmerksamkeit auf sich ziehen, beliebt.

Die 30er und 40er haben großes Interesse an Büchern über Ferienorte, die man mit Kindern besuchen kann, und über Orte, die den Kindern ein besonderes Erlebnis bieten können. Die 50er und 60er bevorzugen Reiseberichte, die die Kultur und Geschichte der Reiseziele vorstellen. Das Buch, das in der Kategorie Reise in den letzten drei Jahren am meisten ausgeliehen wurde, war der Reiseessay mit dem Titel „Reasons for Travel“ von Kim Young-ha. Es wurde 50.343 Mal ausgeliehen.