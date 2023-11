Ein handgeschriebener Brief für dich und mich

ⓒ Getty Images Bank

In Korea ist es heute schon eher selten, dass man sich gegenseitig per Hand geschriebene Briefe oder Postkarten schickt. Überhaupt ist es schwierig, irgendwo einfach Postkarten zu bekommen. Aber das heißt nicht, dass handgeschriebene Briefe und Postkarten ganz in Vergessenheit geraten sind. In Seoul gibt es einige Orte, die das sogar gezielt fördern und in eine Art Trend umgewandelt haben – wie zum Beispiel der „Lettershop Geul-Wol“ im Viertel Yeonhui-dong. Der Laden ist ein Paradies für alle, die noch gerne Briefe per Hand schreiben oder einfach eine große Vorliebe für Schreib- und Papierwaren haben. Vor allem ist er aber bekannt für seinen Brieffreundschaft-Service.