Heute wollen wir zwei Aussichtsplattformen in Seoul aufsuchen, die sich direkt am Fluss Han befinden und dazu noch leicht mit der U-Bahn erreichbar sind: „Gwangjin-gyo Straßennummer 8 – Vorführungshalle und Lounge“ an der Brücke Gwangjin-gyo und das Wolken-Café an der Brücke Dongjak-Daegyo.