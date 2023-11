KBS produziert Castingshow für Zusammenstellung neuer Boyband

ⓒ Getty Images Bank

KBS steckt in den Vorbereitungen für die Produktion einer neuen Castingshow, bei der Mitglieder einer neuen Boyband ausgewählt werden sollen. Der Sender sucht aktiv nach neuen Talenten und will das Programm in der ersten Hälfte des nächsten Jahres ausstrahlen.

Zuletzt hatte der Sender von Ende Oktober 2017 bis Anfang Februar 2018 auf KBS 2TV eine Survival-Reality-Show mit dem Titel „The Unit: Idol Rebooting Project“ ausgestrahlt. Läuft alles planmäßig, wird es auf KBS nach etwa sechs Jahren wieder eine neue Survival-Show für K-Pop-Idolstars geben. Während an der vergangenen Show Sänger teilnahmen, die bereits debütriert haben, sollen dieses Mal noch unbekannte Talente eine Chance bekommen. Auch Ausländer dürfen sich bewerben.