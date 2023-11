Tickets für Lim Young-woongs Südkorea-Tournee landesweit ausverkauft

ⓒ Mulgogimusic

Der Trot-Star Lim Young-woong hat einen neuen Rekord aufgestellt. Die Tickets für seine Südkorea-Tournee sind in allen Regionen ausverkauft.

Lims Managementagentur Mulgogimusic teilte am 17. November mit, dass die Tickets für das Gwangju-Konzert vom 5. bis 7. Januar 2024 am Vortag gleich nach dem Beginn des Kartenverkaufs ausverkauft waren. Die Eintrittskarten für die Konzertreihe mit dem Titel „I´m Hero“ in den Regionen Seoul, Daegu, Busan und Daejeon waren ebenfalls alle ausverkauft.

Lims Seoul-Konzert begann am 27. Oktober und lief bis zum 5. November im KSPO DOME. Das Konzert wird vom 24. bis 26. November in Daegu fortgesetzt.

Das Busan-Konzert findet vom 8. bis 10. Dezember, das Daejeon-Konzert vom 29. bis 31. Dezember und das Gwangju-Konzert vom 5. bis 7. Januar 2024 statt. Der Sänger wird dann vom 25. bis 26. Mai 2024 noch einmal im WM-Stadion in Seoul auf die Bühne treten, um sich bei seinen Fans für ihre große Unterstützung für die Tournee zu bedanken.