Eisschnellläuferin Kim Min-sun holt Weltcup-Silber

Eisschnellläuferin Kim Min-sun hat beim zweiten Weltcup der Saison die Silbermedaille gewonnen. Beim Wettbewerb in Peking kam sie in der Division A im zweiten Durchgang über 500 Meter mit 37,85 Sekunden auf den zweiten Platz, hinter Erin Jackson aus den USA.





Kim Min-sun hatte zuvor im ersten Lauf mit 38 Sekunden die Bronzemedaille und damit ihre erste Medaille der Saison gewonnen. Mit dem darauf folgenden zweiten Platz im zweiten Durchgang hat sie bewiesen, dass sie zu ihrer alten Fom zurückgefunden hat.





Die Südkoreanerin hatte beim ersten Weltcup im japanischen Obihiro den fünften Platz im ersten und den siebten Platz im zweiten Durchgang erreicht. Für die 24-Jährige, die in der letzten Saison bei fünf Weltcups über 500 Meter die Goldmedaille gewonnen hatte, war dies ein enttäuschendes Ergebnis.





In Vorbereitung auf die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina hatte sie im August ihre Schlittschuhe gewechselt. Sie brauchte daher Zeit, um sich an die neuen Schlittschuhe zu gewöhnen. Inzwischen scheint sie sich ihnen gut angepasst zu haben.